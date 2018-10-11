Вашингтон, 11 октября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Повреждения, которые нанес ураган «Майкл» штату Флорида, еще не установлены точно, однако, по словам сенатора штата Марко Рубио, предварительные отчеты шокируют. В своем твиттере сенатор пишет:

Ураган

«Пока солнце встает над северо-западом Флориды, ранние получаемые мной доклады о повреждениях ошеломляют. Я еще не видел этого сам, но местные руководители говорят мне, что ущерб в Панама-Сити является катастрофическим. И один сказал, что «Мексико-Бич ушел».

В комментариях к сообщению многие пользователи обвиняют сенатора в недостаточных действиях при сложившихся условиях и массово призывают обратить внимание на проблему изменения климата.

Как стало известно ранее, установлено, что ураган «Майкл» унес жизни уже двух человек в штате Флорида, включая 11-летнего ребенка.