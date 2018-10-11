Джакарта, 11 октября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Глава палестинского агентства международного сотрудничества Имад аль-Зухаир заявил, что Палестина поможет в процессе ликвидации последствий землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси, сообщает Sindonews.

Tasnimnews.com Извлекают пострадавших после цунами. Индонезия

Выступая на пресс-конференции в посольстве Палестины в Джакарте, Имад аль-Зухаир заявил, что агентство направит 24 сотрудника в Индонезию для реконструкции и восстановления городов Палу и Донгале.

«Мы готовы помочь Индонезии в восстановлении Центрального Сулавеси. Планируется, что мы отправим 24 сотрудника, каждый из которых имеет опыт в реконструкции пострадавших районов», — отметил Имад аль-Зухаир.

Напомним, палестинское агентство международного сотрудничества при содействии главы Палестины Махмуда Аббаса направило 11 октября гуманитарную помощь в Индонезию, а именно продукты питания, напитки, лекарства, воду, генераторы, палатки и все необходимое для детей.