Ростов-на-Дону, 11 октября, 2018, 15:17 — ИА Регнум. 30 новых трамвайных вагонов, которые ростовские власти приобрели в 2016—2017 годах, находятся на гарантии. Ремонт электротранспорта производится поставщиком в рамках гарантийных обязательств. Об этом сообщил на пресс-конференции сообщил сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарев, преподаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водительское место трамвая «Витязь-М»

По словам градоначальника, «весь подвижной состав изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации». Аналогичный транспорт курсирует по городским маршрутам в Твери, Санкт-Петербурге, Москве.

Уточняется, что вагоны находятся на гарантии в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 100 тыс. км пробега. Согласно контракта, заключённому в 2017 году, гарантия на трамваи действует в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 100 тыс. км пробега. В период гарантийного срока ремонт и замена техники происходит за счёт поставщика. В настоящее время четыре вагона находятся на долгосрочном ремонте в связи с выходом из строя агрегатов импортного производства. Исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области было подано с целью продления срока гарантийных обязательств по контракту.

ИА REGNUM напоминает, что о ремонте вагонов, поставкой которых занималась московская компания ООО «ПК Транспортные системы», стало известно после того, как Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск ростовского департамента транспорта к поставщику. Департамент посчитал, что гарантийный ремонт компания выполнила, но неполноценно.