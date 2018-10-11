Пхеньян, 11 октября, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что с оптимизмом ждёт новой встречи с президентом США Дональдом Трампом. Заявление было сделано после переговоров с государственным секретарем США Майклом Помпео, которые прошли в Пхеньяне 8 октября, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на СМИ КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Помимо денуклеаризации Ким Чен Ын и Майкл Помпео обсуждали подготовку второй встречи лидеров КНДР и США; первый в истории саммит состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда Ким Чен Ын и Дональд Трамп пришли к соглашению по денуклеаризации Северной Кореи; однако, хотя на данный момент КНДР продвинулась в данном процессе, значительных уступок со стороны США ей добиться не удалось. Вторая встреча двух лидеров необходима для обсуждения целого ряда вопросов: подписания мирного договора об окончании Корейской войны, продолжения ядерного разоружения, установления официальных дипломатических отношений с США, снятия санкций Совета Безопасности ООН и т.д.

КНДР и США договорились провести консультации на рабочем уровне для подготовки саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Визит государственного секретаря США в КНДР стал уже 4 в этом году и, по общему мнению, оказался успешным.