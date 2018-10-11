Калуга, 11 октября, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Помещение в поселке Калуговский Мосальского района Калужской области, в котором, согласно плану, в 2018 году должны открыть новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), абсолютно не готово к приему пациентов и находится в удручающем состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября сообщил член калужского регионального штаба ОНФ Алексей Зеленев.

Onf.ru ФАП в посёлке Калуговский

Общественники проверяют исполнение контрактов на поставку в регион модульных и мобильных ФАПов в 2018 году, и в ходе по Мосальскому району выяснялось, что в помещении в поселке Калуговский, заявленном в качестве места под будущий ФАП, отсутствуют элементарные условия для приема жителей — там нет воды, газа и даже электричества. В 2018 году региональное министерство здравоохранения закупило для данного населенного пункта модульный фельдшерско-акушерский пункт: проведена закупка, заключен контракт на поставку объекта. Однако процесс установки ФАПа был приостановлен из-за бюрократических проволочек.

«Новый ФАП должен поступить в Калуговский как можно быстрее, поскольку могут быть сорваны сроки поставки оборудования, оговоренные в контракте. Кроме того, местные жители остро нуждаются в улучшении условий оказания медицинской помощи. Из-за нерасторопности чиновников здесь и без того терпели серьезные неудобства много лет, и в цепи бюрократических проволочек пора ставить точку», — подчеркнул Алексей Зеленев.

Напомним, ранее активисты ОНФ проверили более 50 фельдшерско-акушерских пунктов в Людиновском, Кировском и Ульяновском районах. После привлечения внимания к проблеме состояния медицинских организаций в малых населенных пунктах власти региона приняли решение приобрести 12 мобильных и модульных ФАПов для работы в 11 муниципальных районах Калужской области.