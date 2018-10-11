Сеул, 11 октября, 2018, 17:54 — ИА Регнум. 8 октября в пригороде Сеула — Кояне — произошёл взрыв нефтехранилища и сильный пожар, которые были вызваны попаданием в него небесного фонарика. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо со ссылкой на правоохранительные органы Кояна. По версии полиции, рабочий-иностранец запустил фонарик неподалёку от нефтехранилища, который затем упал на одну из построек и привёл к её возгоранию. Пожар перекинулся на нефтехранилище, последовал взрыв. Тогда в результате инцидента полностью выгорело нефтехранилище с 77 миллионами литров топлива. В полиции сообщили, что ни одна из камер видеонаблюдения не зафиксировала продолжавшегося 18 минут пожара. По версии следствия, рабочий из Шри-Ланки нашёл один из небесных фонариков, которые 7 октября запускали из школы неподалёку. Он подобрал фонарик, поджег его, однако из-за нехватки топлива, фонарик упал через 300 метров прямо на нефтехранилище, что и привело к возгоранию. Ранее рабочий был задержан полицией, однако вскоре его освободили, так как полиции не удалось получить ордер на его арест из-за нехватки улик.