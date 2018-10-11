Астана, 11 октября, 2018, 15:22 — ИА Регнум. В Казахстане состоялся аукцион по отбору проектов гидроэлектростанций суммарной мощностью 55 МВт для северной и южной зон республики, сообщили 11 октября в пресс-службе министерства энергетики республики.

Цитата из х/ф «Иван». Реж. Александр Довженко. 1932. СССР Строительство ГЭС

По итогам электронных торгов победителями стали ТОО «КазГидро Оперейтинг» с проектом ГЭС на 13,88 МВт стоимостью электричества 14,82 тенге за 1 кВт∙ч, «Каскад Каратальских ГЭС» на 21,6 МВт стоимостью 14,92 кВт∙ч и «Коринская ГЭС-2» на 26 МВт стоимостью 15,48 тенге за 1 кВтч.

Отметим, что в 2018 году в Казахстане пройдут электронные торги на определение проектов в сфере возобновляемых источников электроэнергии общей мощностью 1000 МВт. Аукционы по солнечным электростанциям состоятся на мощности в объеме 290 МВт, по ветровым электростанциям — на 620 МВт, по ГЭС — на 75 МВт, БиоЭС — на 15 МВт.