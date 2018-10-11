Москва, 11 октября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Российский гражданин Юрий Белорыбец, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, выдан России немецкой стороной. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Выдача мошенника

Белорыбец находился в международном розыске. В Германии его задержали в конце 2017 года.

По версии следствия, в 2008—2012 годах Белорыбец, будучи директором организации «Сибрегионстрой», осуществлял в Новосибирской области строительство объектов транспортной инфраструктуры. При этом было совершено хищение бюджетных средств, областной бюджет понес ущерб в размере почти 153 млн рублей.

Часть денег была обналичена, остальные переведены на счета подконтрольных обвиняемому организаций и других подставных компаний. От уголовного преследования Белорыбец скрылся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее португальские власти выдали Москве российского гражданина Романа Гранадского, обвиняемого в разбое с незаконным проникновением в жилище. Преступление было совершено летом 2016 года в Нижегородской области.

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