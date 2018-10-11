Берлин, 11 октября, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ с большой долей вероятности причастно к кибератакам на организации западных стран. Об этом сегодня, 11 октября, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

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«Мы придерживаемся мнения на основе фактов и анализа, что с высокой долей вероятности источником (некоторых атак) была военная служба ГРУ», — приводит ТАСС слова Зеехофера.

При этом озвучивать обстоятельства, касающиеся фактов и анализа, министр не стал.

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Глава МВД напомнил о недавнем заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта. По его словам, официальный Берлин «с вероятностью, граничащей с уверенностью», считает, что за хакерской группой АРТ28 стоит «российская спецслужба ГРУ».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии вслед за Нидерландами, Великобританией и США обвинили Российскую Федерацию в причастности к масштабным кибератакам. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подчеркнул, что Германия полностью доверяет сведениям британских и нидерландских ведомств, которые и выдвинули против России обвинения в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).