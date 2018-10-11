Токио, 11 октября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. 10 октября Google объявила о появлении нового смартфона Pixel 3 на японском рынке. Компания полагает, что новая модель составит конкуренцию недавно вышедшим и очень популярным в Японии гаджетам Apple.

Смартфон Google

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», модель выйдет в двух исполнениях — Pixel 3 с экраном 5,5 дюйма и Pixel XS с экраном 6,3. Модели оснащены высокотехнологичными камерами, способными распознавать наиболее удачные снимки. Передние широкоугольные камеры имеют на 184% более широкий угол обзора, нежели камеры iPhone.

Ведущие японские операторы связи SoftBank и Docomo уже готовятся принимать заказы начиная с 19 октября. Официальный релиз запланирован на 1 ноября.