Лондон, 23 июня, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Из-за сильных дождей на юго-востоке Англии затоплены улицы, нарушено передвижение и закрыты два избирательных участка, где должно было состояться голосование о членстве Британии в ЕС, передает Reuters.

pixabay.com Дождь в Лондоне

Метеорологическая служба Великобритании сообщает, что ливни и грозы продолжатся днем и вечером 23 июня. Агентство по охране окружающей среды предупреждает о наводнениях. Лондонская пожарная бригада получила уже более 550 экстренных вызовов.

Из-за наводнений на юго-западе Лондона в городке Кингстон-на-Темзе пришлось изменить места двух избирательных участков. Дожди также нарушили работу метро и железных дорог британской столицы.

Напомним, сегодня в Великобритании проходит референдум, на котором ее граждане решат, останется ли их страна членом Европейского союза.