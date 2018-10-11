Иерусалим, 11 октября, 2018, 15:41 — ИА Регнум. 10 октября полиция Израиля задержала более 30 подозреваемых в торговле наркотиками. Операция по задержанию стала возможна благодаря работе секретного агента, внедрившегося в преступную группу. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Николай Русаков. Курильщики опиума. 1927

По материалам следствия, подозреваемые занимались продажей кокаина и других наркотических веществ через канал в приложении Telegram. Оперативная работа по сбору доказательств велась более полугода.

В расследовании данного дела полиции помог бывший преступник, согласившийся стать секретным агентом. За полгода агент полиции сумел наладить контакты с руководством преступной ячейки. Ввиду своего криминального прошлого сотрудник был на «хорошем счету» у наркоторговцев. За время работы он провел более 30 контрольных закупок, которые стали основанием для задержания подозреваемых.