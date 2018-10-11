Стамбул, Турция, 11 октября, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Патриарх Константинопольский Варфоломей не стал пока принимать решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Как заявил в Стамбуле митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений Кардамакис, решение о томосе для Украины Вселенский патриархат примет лишь тогда, когда наступит «подходящее время».

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Константинопольский Варфоломей

Читайте также: Автокефалия для Порошенко: Украина начала раскол в православном мире

«Мы хотим не создавать новые проблемы, а с божьей помощью достичь решения мирным путём», — приводит слова священнослужителя Deutsche Welle.

Напомним, на сегодняшний день на Украине действуют как каноническая Украинская православная церковь в составе Московского патриархата, так и не признанные мировым православным сообществом «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная православная церковь.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко, не имея на то никаких оснований и прав, попросил у Константинопольского патриарха Варфоломея томос (указ) об автокефалии для Украинской православной церкви. В апреле 2018 года украинский лидер заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной церкви.

Читайте также: Большинство членов Константинопольского синода за украинскую автокефалию

В свою очередь Константинопольский патриарх Варфоломей «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» отправил на Украину двух своих экзархов. Этот шаг вызвал резкое осуждение со стороны других поместных православных церквей.

Ожидалось, что официально о предоставлении автокефалии УПЦ будет объявлено в ходе трёхдневного заседания Священного синода Константинопольского патриархата, которое началось 9 октября.