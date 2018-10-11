Правительство РФ выделит 8,5 млрд на развитие Дальнего Востока и Забайкалья
Москва, 11 октября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Правительство России дополнительно выделит около 8,5 млрд рублей на программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, заявил 11 октября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
По его словам, средства пойдут, в том числе, на реализацию инвестиционных проектов с участием Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Кроме того, будет увеличена субсидия Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций.
«Мы продолжаем оказывать поддержку Дальневосточному региону», — сообщил Медведев.
Как пояснил глава правительства, в федеральном бюджете 2018 года на мероприятия по развитию Дальневосточного округа зарезервированы дополнительные средства — около 32 млрд рублей, большая часть из которых ранее была распределена.