Москва, 11 октября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Правительство России дополнительно выделит около 8,5 млрд рублей на программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, заявил 11 октября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Цитата из х/ф «Приезжайте на Байкал». Реж. Вениамин Дорман. 1965. СССР На берегу Байкала

По его словам, средства пойдут, в том числе, на реализацию инвестиционных проектов с участием Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Кроме того, будет увеличена субсидия Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

«Мы продолжаем оказывать поддержку Дальневосточному региону», — сообщил Медведев.

Как пояснил глава правительства, в федеральном бюджете 2018 года на мероприятия по развитию Дальневосточного округа зарезервированы дополнительные средства — около 32 млрд рублей, большая часть из которых ранее была распределена.