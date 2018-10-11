Псков, 11 октября, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Аэропорт Пскова «Кресты» стал одним из 45 аэропортов, участвующих в проекте «Великие имена России». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM , проект по присвоению имён выдающихся соотечественников аэропортам страны стартовал сегодня, 11 октября.

Russianplanes.net В псковском аэропорту «Кресты»

Новые названия для аэропортов выберут по итогам общенационального конкурса. На первом этапе, до 21 октября, по результатам публичных обсуждений в каждом регионе будет сформирован первичный список имён-претендентов для названия местного аэропорта. Затем пройдут голосования за имена в длинном и коротком списках претендентов. До 7 ноября 2018 года Всероссийский центр изучения общественного мнения определит первую тройку имён в каждом из 45 регионов страны, участвующих в акции. С 8 по 30 ноября пройдет открытое голосование. Результаты конкурса планируют обнародовать 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

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Один из инициаторов акции, глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон назвал возможное название для псковского аэропорта в ходе встречи со студентами Псковского государственного университета. По его мнению, псковский аэропорт может получить имя «Княгиня Ольга». Аэропорт «Шереметьево» в Москве он предложил переименовать в «Фёдор Достоевский», «Пулково» в Санкт-Петербурге — в «Александр Пушкин».

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Отметим, что из 45 российских аэропортов, участвующих в акции, пять расположены в Северо-Западном федеральном округе: это аэропорты Пскова, Калининграда, Санкт-Петербурга, Мурманска и Архангельска.