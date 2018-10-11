Севастополь, 11 октября, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Директор департамента по экономическому развитию Севастополя Андрей Саносян подал в отставку в связи с переходом на новую работу в Курганской области. Об этом 10 октября сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

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«Желаю Андрею Григорьевичу успехов на новом месте и поздравляю с началом нового этапа карьеры. Это в том числе подтверждение востребованности специалистов, работающих сегодня в Севастополе», — отметил Овсянников.

По его словам, Андрей Саносян, возглавив департамент в январе 2018 года, активно участвовал в создании первого в городе IT-технопарка, индустриального парка, проектах, направленных на экономическое развитие региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента архитектуры и градостроительства города-героя Марина Ракова подала заявление об увольнении по собственному желанию, проработав в кресле главного архитектора более 9 месяцев.