Додома, 11 октября, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Правительство Танзании поздравило американскую компанию Universal Leaf Corporation со столетием со дня образования и поблагодарило за создание новых рабочих мест. Также отдельно был отмечен вклад в экономику. В стране работают две дочерние фирмы табачного гиганта — Tanzania Leaf Tobacco Company (TLTC) и Tanzania Tobacco Processors Limited (TTPL).

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Глава области Морогоро, где расположены фабрики, СтефенКебве отметил, что правительство ценит то, что в компании работает 587 танзанийцев на постоянной основе и еще около 2000 человек работают по контракту.

Помимо этого, Кебве попросил управление компаний рассмотреть вариант доставки продуктов из Морогоро в Дар-эс-Салам по железной дороге, что приведет к удешевлению стоимости транспортировки. Со своей стороны и правительство готово к участию в строительстве железной дороги.

В честь юбилея, работники с 10, 15, 20-летним трудовым стажем были награждены.