Москва, 11 октября, 2018, 14:22 — ИА Регнум. На финансирование государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона правительство России выделит дополнительно около 8,5 млрд рублей. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

По его словам, на мероприятия по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) зарезервированы 8,5 млрд рублей, которые предлагается направить «на реализацию инвестиционных проектов с участием Фонда развития Дальнего Востока».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Трутнев пообещал, что предложения президенту по этому вопросу будут подготовлены до конца 2018 года.

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