Ярославль, 11 октября, 2018, 14:19 — ИА Регнум. На территории, прилегающей к исправительной колонии №1 УФСИН России по Ярославской области, появилась детская игровая площадка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФСИН по Ярославской области. Деревянная песочница и детские качели установлены вблизи комнаты приема граждан, приезжающих на свидания к своим родственникам.

УФСИН по ЯО Детский городок у колонии в Ярославле

«Идея создать игровою зону для посетителей учреждения возникла еще летом. Мы постарались создать комфортные условия для граждан, чтобы они смогли проводить время вместе с детьми, ожидая встречи с осужденными», — рассказал начальник отделения по воспитательной и социальной работе УФСИН майор внутренней службы Николай Малинов.

На подготовку игровой площадки ушло около двух месяцев. Городок сделали осужденные, работающие в деревообрабатывающем цехе центра трудовой адаптации ИК-1. Сначала они подготовили эскиз, а затем изготовили элементы городка. Подобная практика будет применена и в других учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.