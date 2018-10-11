Владимир, 11 октября, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Во Владимирской области один из заключенных исправительной колонии № 4 выпрыгнул из окна после того, как у него нашли запрещенные предметы. Осужденный не получил травм, так как кабинет, который таким образом он хотел покинуть, находился на первом этаже. Как сообщил 11 октября ТАСС, в ближайшее время в колонию посетит уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока

Как сообщила омбудсмен, сейчас мужчина находится в штрафном изоляторе. В УФСИН информацию подтвердили, уточнив, что осужденному была оказана минимальная медицинская помощь.

ИА REGNUM напоминает, что ранее во Владимирской области были случаи голодовки осужденных. Так, заключенные Владимирского централа держали голодовку и требовали встречи с представителями Генеральной прокуратуры, заявляя, что не согласны с некоторыми действиями сотрудников ФСИН.