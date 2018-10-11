Москва, 11 октября, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Закон о распространении льгот по некоторым налогам на граждан предпенсионного возраста Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

С инициативой к депутатам обратился президент РФ Владимир Путин в рамках доработки закона об изменении пенсионного законодательства. Так, с 2019 года пенсионный возраст женщин РФ будет расти по году в год до 60 лет, а у мужчин — до 65 лет. По предложению президента, в РФ также вводится категория граждан предпенсионного возраста — он наступает за пять лет до выхода гражданина на пенсию.

Однако президент счел необходимым сохранить налоговые льготы, которые полагаются пенсионерам по закону, для граждан предпенсионного возраста. Речь идет о налоге на имущество — его не будут уплачивать ни пенсионеры, ни предпенсионеры. Кроме того, закон также устанавливает, что налоговая база земельного налога для граждан предпенсионного возраста должна быть уменьшена на величину кадастровой стоимости участка. Аналогичная норма сегодня действует в отношении пенсионеров.

Как отмечала ранее вице-премьер Татьяна Голикова, благодаря нововведению, граждане предпенсионного возраста смогут сохранить «в семье» в среднем порядка 2 тыс. рублей ежегодно. При этом бюджетная система РФ за ближайшие 10 лет получит на 31,2 млрд рублей меньше, чем планировалась.

Депутаты рассмотрели закон в оперативном режиме: накануне, 10 октября, законопроект был принят в первом чтении, а уже сегодня, 11 октября, во втором и третьем чтении сразу. Никаких поправок к президентской инициативе не поступило.