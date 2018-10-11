Луганск, 11 октября, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Все дома и социальные объекты в Луганске подготовлены к отопительному сезону, заявил начальник управления обеспечения жизнедеятельности города ИгорьГайдаш, сообщает 11 октября «Луганский информационный центр».

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По его словам, в столице Луганской Народной Республики (ЛНР) расположены 176 соцобъектов, из них: 122 образовательных учреждения, 47 культурных учреждений и семь учреждений соцзащиты. Также в Луганске находятся 1,469 тыс. жилых домов с центральном отоплением. Все перечисленные объекты подготовлены к отопительному сезону.

Напомним, в Луганске отопительный сезон начнется с 15 октября.