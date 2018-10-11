Воронеж, 11 октября, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Воронеж» может быть переименован — он включен в число 45 аэропортов, которые получат новые названия в рамках проекта «Великие имена России». Инициатива принадлежит Русскому географическому обществу, Обществу русской словесности, Российскому историческому обществу, Российскому военно-историческому обществу. Оператором реализации идеи выступила Общественная палата РФ.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

В рамках проекта предлагается присвоить крупных российским аэропортам имена великих соотечественников. Например, в качестве вариантов названия воронежского аэропорта предлагались фамилии писателей Андрея Платонова и Ивана Бунина.

«Через эти аэропорты проходят 170 миллионов человек. По крайней мере, они прочтут название, прочтут имя великого человека на фасаде, а может быть, узнают информацию об этом человеке. Предполагается, что в аэропорту будут мультимедийные экспозиции, будут использоваться разные приемы подачи информации. Таким образом люди будут узнавать о великих деятелях России», — считает секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Варианты названий для аэропорта жители смогут предложить через Общественную палату региона — до 22 октября, выбор будет сделан через открытое голосование, которое завершится в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в ходе обсуждения проекта «Великие имена России», с предложением переименовать воронежский аэропорт выступил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), назвав действующее название «слишком лихим». Правда, он перепутал воронежский аэропорт, носящий название «Чертовицкий», с петрозаводским аэропортом «Бесовец».