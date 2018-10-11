Токио, 11 октября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Японский полнометражный мультфильм «Ученик чудовища» (Bakemono no ko) выйдет в российском прокате 18 октября. В связи с такой необычной премьерой (спустя 3 года после мировой) режиссёр проекта Мамору Хосода записал видеообращение для российских зрителей. Об этом сообщил «КГ-портал».

Цитата из м/ф «Ученик чудовища». реж Мамору Хосода. 2015. Япония Мальчик и чудовище

"Здравствуйте, дорогие российские зрители. Я Мамору Хосода, режиссёр фильма «ученик чудовища». Наша картина рассказывает об одиноком мальчике, который встретил огромного могучего монстра. Пройдя через многие испытания, они становятся близки друг другу как отец и сын. Одно из главных мест действия мультфильма — район Сибуя в Токио. Это именно то место, где Хатико ждал своего хозяина. Я надеюсь, что эта история вам очень понравится», — рассказал Мамору Хосода в своём обращении к зрителям

Видеообращение озвучено Александром Фильченко. Премьера картины состоится 18 октября 2019 года. Во всём мире мультфильм был тепло встречен как зрителями, так и критиками. Пресс-показы фильма для российских журналистов и критиков начались с 10 октября.