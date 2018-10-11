Шанхай, Китай, 11 октября, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в третьем круге турнира в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 39 минут, завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

(сс) MacKrys Кевин Андерсон

Андерсон 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк.

В четвертьфинале Андерсон встретится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили со счётом 7:5, 6:4.

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