Новосибирск, 11 октября, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Нельзя не согласиться с мнением Валерия Зорькина о наличии определённых недостатков в действующей Конституции РФ 1993 года. Как и любой нормативно-правовой акт, Конституция может требовать корректировки в процессе её практического применения. Отметил адвокат, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Кирилл Ширшов, комментируя слова председателя Конституционного суда Российской Федерации о том, что возможно зреет «точечная» конституционная реформа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Читайте также: Зорькин: Конституции России нужны точечные изменения

«Действительно, есть недостатки в чёткости определения конституционного правового статуса отдельных государственных органов, есть неопределённость в разграничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и её субъектами и определении конституционно-правового статуса местного самоуправления как самостоятельного звена публичной власти в России. Однако не стоит забывать, что одним из юридических свойств Конституции является её стабильность, которая обеспечивается нормами главы 9 Конституции. И любое спонтанное изменение Конституции для преодоления указанных недостатков может привести к противоположному эффекту», — считает Кирилл Ширшов.

Адвокат полагает, что необходимо использовать все иные возможности для модификации действующей Конституции прежде чем вносить туда поправки, в том числе принятие или изменение действующих федеральных конституционных законов, толкование норм Конституции Конституционным судом и иные механизмы.

«В этом и состоит глубокий творческий потенциал нашей Конституции, которая, закрепляя лишь основы правового регулирования конституционного строя, организации и функционирования публичной власти в России, позволяет, не меняя текста Конституции, адаптировать конституционные нормы под запросы реального времени, — говорит эксперт. — В частности, длительное время обсуждаются вопросы принятия федерального конституционного закона о статусе законодательной власти в России, о статусе Конституционного собрания и ряд других».

Именно поэтому Кирилл Ширшов относится отрицательно к преждевременным предложениям об изменении конституционного текста путём внесения конституционных поправок, но поддерживает мнение председателя Конституционного суда о том, что точечное изменение возможно путём выявления актуального значения текста Конституции Российской Федерации в современных реалиях.

Напомним, ранее председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин сказал, что Конституция страны нуждается в «точечных изменениях», но подчеркнул, что для исправления недостатков не нужно создавать новую Конституцию.

Читайте также: Зорькин: Конституции России нужны точечные изменения

Читайте также: Конституционная реформа может привести к полной смене системы госустройства