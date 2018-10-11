Москва, 11 октября, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Риск отключения России от международной межбанковской системы SWIFT появлялся в 2014 года после первой волны санкций. С тех пор неоднократно звучат угрозы отключения России от этой системы в рамках санкционного давления на нашу страну. Поэтому предложения министра финансов России Антона Силуанова можно свести к созданию альтернативы системы SWIFT. Первые шаги в этом направлении уже сделаны: проект создания пятью крупными государствами (Китай, Россия, Великобритания, Германия и Франция) альтернативной платежной системы, неподконтрольной США, можно смело считать первым инструментом, созданным сразу несколькими странами для обхода американских санкций, наложенных на Иран, которые вредят интересам стран-участниц, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Более того, этот проект можно считать первой ласточкой коллективного противостояния остального человечества гегемонии американского государства-паразита. Есть основания полагать, что к вышеуказанной группе стран может присоединиться Швейцария. Одновременно в Европе уже задумались об отказе от доллара в расчетах с Россией.

Сегодня рассматривается возможность создания системы евро-SWIFT для расчетов, которые будут осуществляться исключительно среди европейских банков, европейских финансовых институтов по расчетам, в том числе за нефть, нефтепродукты и другие сырьевые товары. Кроме того, ЦБ РФ уже давно и успешно развивает собственный аналог системы — систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Кроме того, с ЕАЭС обсуждается создание трансграничной системы переводов», — отметил Перекальский.

По его мнению, вариантов избавления от SWIFT-овой зависимости существует достаточно много. Но одна только эта мера, предложенная министерством финансов, кардинально ситуацию не изменит. Здесь нужен комплексный подход. А ещё лучше — скоординированные действия многих стран, недовольных засильем доллара США в мировой финансовой системе и попытками Америки использовать свою валюту и финансовую инфраструктуру (тот же SWIFT) в качестве орудия политической борьбы и недобросовестной конкуренции на мировом рынке.

«В дополнение к озвученным Силуановым мерам, следует использовать ряд других инструментов: необходимо постепенно перейти на такую систему международных расчётов, которая подразумевает оплату наших лучших и самых востребованных на мировом рынке товаров (например, энергоносителей и оружия) исключительно в рублях; кроме того, следует создать такие условия, чтобы вышеуказанные товары, равно как и акции предприятий, которые их производят, котировались только на наших отечественных биржевых площадках», — пояснил эксперт.

Эти меры будут постепенно подготавливать переход к свободной конвертируемости рубля. Видится ещё несколько путей избавления от долларового (читай «американского») диктата в мировой экономике. Можно попытаться создать валютный союз стран, недовольных сложившейся ситуацией с засильем доллара США в мировой финансовой системе. Новая единая валюта должна будет стать своего рода «анти-долларом», который создаст реальную альтернативу американской валюте. Можно ещё попробовать вернуться у нас в России к золотомонетному стандарту пусть даже по очень низкому курсу бумажного рубля к рублю «золотому». Если хотя бы несколько крупных стран последуют этому примеру, песенку американского доллара и мировой гегемонии США можно считать спетой.

«Способов отказа от доллара США и внутри страны, и в мире в целом, достаточно много. Хватит ли у лидеров разных стран политической воли для их применения, и какие из них будут применяться, покажет будущее. Но начинать действовать надо уже сейчас. Тем более, что американские санкции и заградительные пошлины на импорт растут, как снежный ком, а администрация Трампа всё с большим энтузиазмом размахивает своей долларовой дубиной. И в интересах России как можно скорее найти способы защититься от этого американского оружия», — высказал свое мнение Перекальский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия готова присоединиться к работе по созданию европейской платежной системе, альтернативной SWIFT. Россия заинтересована в создании европейской платежной системы, идею которой обсуждают в Евросоюзе. Министр финансов отметил, что переход к такой системе поможет обойти ограничения со стороны США.

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