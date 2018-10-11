* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 11 октября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Поддерживаемые США группировки сирийской вооруженной оппозиции столкнулись с наступлением боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Сирии, сообщает со ссылкой на источники в сирийской оппозиции британское агентство Reuters.

Tasnimnews.com Перестрелка

Как заявили источники в сирийской оппозиции, Демократические силы Сирии столкновение произошло из-за населенного пункта Суса.

По некоторым данным, наступление радикалов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) началось 10 октября. В боестолкновениях погибли десять членов так называемой умеренной оппозиции.