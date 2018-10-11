Ярославль, 11 октября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Большинство ярославских политиков, которые могли бы побороться за пост мэра Ярославля, не собирается этого делать. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Пост мэра вакантен

В связи с отставкой Владимира Слепцова в ближайшее время будет объявлен конкурс на пост мэра. Претендентов сначала оценит конкурсная комиссия, состоящая из представителей муниципалитета Ярославля и губернатора области. Затем за кандидатов будут голосовать депутаты муниципалитета. О своем намерении занять этот пост заявил нынешний и.о. мэра Владимир Волков.

В Ярославле есть немало людей, имеющих достаточный административный опыт, в том числе уже работавших главой города. Александр Нечаев руководил Ярославлем после ареста Евгения Урлашова.

«Я не планирую участвовать в выборах мэра. А надо? Нет у меня желания этим заниматься. Я закончил службу государеву и сейчас нигде не работаю, пока временная пауза», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Нечаев.

Александр Витальевич посоветовал обратиться к его сменщику на посту градоначальника, сейчас депутату муниципалитета Алексею Малютину. Но и тот конкурировать с варягом пока не готов.

Мне хочется еще поработать в системе городского управления, но в этом году я не собираюсь подавать документы в конкурсную комиссию. В данный момент есть причины, по которым я не буду выдвигать свою кандидатуру», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Алексей Малютин.

Опыт работы мэром крупного города есть и у бывшего главы рыбинска Евгения Сдвижкова, который не прошел в очередной раз в областную думу. Он долго смеялся на вопрос, не пойти ли в мэры Ярославля, а затем сказал:

«Зачем? Дважды в одну реку не вступают. Я расцениваю ваш вопрос как шутку», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель рыбинского отделения партии «Единая Россия» Евгений Сдвижков.

Отказался выдвигаться и бывший председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин, сославшись на отсутствие профильного образования. Не видит смысла в выдвижении и бывший замгубернатора, участник кампании 2012 года на пост мэра Вячеслав Блатов. Скорее всего не будет выдвигать свою кандидатуру экс-заммэра Ярославля Дмитрий Донсков, бывший конкурентом Владимира Слепцова полтора года назад.

«Окончательно не решил, но, скорее всего, нет. Не вижу смысла — все и так решено», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Донсков.

Схожую позицию занимает другой бывший соратник Урлашова, имеющий большой опыт административной и политической деятельности Олег Виноградов.

«Если бы это были прямые выборы, то можно было бы пробовать. Все же понимают, что это не выборы, а назначение. Придавать легитимность этому фарсу за счет своего участия было бы смешно», — сказал Олег Виноградов.

Столь же скептично относятся к процедуре выборов и политические партии. Партия «Яблоко», отделение которой возглавляет Виноградов, не станет бороться за пост мэра. Также как и КПРФ, имеющая вторую по величине фракцию в муниципалитете. ЛДПР пока не определилась, будет ли участвовать. В «Справедливой России» намерены принять участие, но пока не определились с возможной кандидатурой.

О намерении принять участие в конкурсе твердо заявили только бывший депутат облдумы Сергей Балабаев и бывший депутат муниципалитета Ярославля Александр Симон.

Конечно, я пойду на выборы. Я уверен в том, что сейчас у ярославцев есть запрос на людей, которые патриоты своего города, которые любят его и хотят связать с ним свою жизнь», — сказал Сергей Балабаев.

У Александра Симона несколько другие мотивы участия.

«Я пойду на выборы мэра Ярославля, потому что меня не устраивает оккупация. Плюют на нашу местную власть, которая широко раскрывает ворота — заходите кто хотите. Не хватало нам еще люберецких тут. Пусть выиграет прямые выборы люберецкий товарищ, и я его приму с распростертыми объятиями. Моя миссия — победить, стать мэром, восстановить прямые выборы и уйти», — высказал свое мнение корреспонденту ИА REGNUM Александр Симон.

Дата выборов мэра Ярославля пока не объявлена.