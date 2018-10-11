Тюмень, 11 октября, 2018, 13:05 — ИА Регнум. В Тюмени бурно обсуждают добровольно-принудительное тестирование в женских консультациях города на наличие ВИЧ-инфекции. Одна из пациенток возмутилась, усмотрев в этом нарушение своих прав, и обратилась в прессу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) fernandozhiminaicela Анализ крови

Тюменка рассказала журналистам, что на плановом осмотре у гинеколога в женской консультации ей выдали бланк соглашения о согласии сдать тест на ВИЧ-инфекцию. Врач указала пациентке, где на документе нужно поставить подпись и написать фамилию. Отказ от анализа не предполагался, считает женщина. Необходимость тестирования гинеколог, по словам пациентки, внятно не пояснила.

«В кабинете забора крови меня попросили предъявить паспорт, то есть, получается, тестирование было не анонимным. На мой вопрос, с чем это связано, специалист в женской консультации объяснила, что это нововведение и что вопросы следует задавать в департамент», — сообщила тюменка порталу 72.ru.

Заместитель главного врача женской консультации № 2 Тюмени Ольга Братова, поясняя обязательность сдачи анализа на ВИЧ сослалась на документ департамента Тюменской области от 16 августа 2018 года, согласно которому при обращении за медицинской помощью необходимо обследовать на ВИЧ всех пациентов от 18 до 60 лет.

В областном департаменте здравоохранения сообщают, что указанный документ не что иное, как рекомендация.

«В Тюменской области более 1% пациентов ВИЧ-положительны, медицинские работники рекомендуют всем пациентам сдавать тест на ВИЧ один раз в год. Исключения составляют лица особых профессиональных контингентов, которые обязаны сдавать этот анализ, и беременные женщины, которым рекомендовано проверяться на ВИЧ трижды во время беременности, также рекомендуют сдать тест и партнерам будущей мамы», — пояснила 72.ru пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.

Принуждение к сдаче анализа на ВИЧ вызвало широкое обсуждение в тюменских социальных сетях. Мнения интернет-пользователей разделились.

«В наших поликлиниках очень много силой навязываемых исследований. Даже 85-летних бабулек всех регулярно посылают сдавать кровь на сифилис. С какой стати нам навязывают услуги? А вот нужного анализа не допросишься бесплатно», — сетует одна из пользовательниц.

«Просто какой-нибудь поставщик «наварился» на экспресс-тестах, а вы тут чепчиками в воздух разбросались. Бизнес — и ничего личного», — полагает другой.

Оппоненты подобных мнений напоминают, что, помимо полового пути, есть бытовая вероятность заразиться ВИЧ через кровь — в недобросовестных тату-салонах, стоматологиях и косметологических кабинетах, а также в больницах.

«Данная процедура должна быть обязательно для всех граждан! А то большинство людей вообще даже не догадываются, что у них за диагноз! Особенно юное поколение», — считают защитники тестирования.

И перевес голосов всё-таки у сторонников обязательного анализа на ВИЧ, как бы ни возмущались те, кто считает данную процедуру излишней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уральский федеральный округ — в лидерах по распространению ВИЧ-инфекции в России. Тюменская область занимает второе место по числу заражённых в 2017 году после Свердловской.