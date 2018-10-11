Париж, 11 октября, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Глава крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что «не видит» Джейр Больсонаро, кандидата на пост президента Бразилии, в качестве представителя правых сил, сообщает Europe1.

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«В любом случае, как только кто-то говорит что-то неприятное, он становится крайне правым во французских СМИ. Я не понимаю, как это относится к Джейр Болсонаро», — заявила Марин Ле Пен, комментируя заявления бразильского кандидата о женщинах и гомосексуалистах.

«Конечно, он говорит о вещах, которые в высшей степени неприятны, которые не подлежат переводу в нашей стране, это другая культура», — добавила Марин Ле Пен.

По ее словам, поддержка граждан Бразилии Джейр Болсонаро в качестве кандидата на пост президента страны является «реакцией на незащищенность» и «нищету», которые затрагивают десятки миллионов людей в стране.

Напомним, ультраправый кандидат от социал-либеральной партии Бразилии Джейр Болсонаро получил 46% голосов в ходе первого тура голосования 7 октября. Второй тур голосования состоится 28 октября.