Москва, 11 октября, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, направленный на то, чтобы продлить период перехода глав иностранных компаний под юрисдикцию РФ в ходе программы амнистии капитала, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Правительство предлагает продлить так называемый переходный период для граждан, которые стояли во главе контролируемой иностранной компании (КИК) и не платили налоги в бюджет РФ. Авторы инициативы предлагают таким гражданам безнаказанно возвращаться в РФ до наступления 2019 года.

Если закон будет принят, то граждане РФ, которые хранят свои средства в компаниях других юрисдикций, в течение выделенного времени смогут возместить ущерб, нанесенный бюджету РФ, а также уплатить налоги, которые не были уплачены ранее. При этом уголовная ответственность на них не распространиться.

Законопроект дополнит проведение в РФ второй волны амнистии капиталов, которая продлится до 1 марта 2019 года. Речь идет о программе, в ходе которой граждане РФ могут избежать наказания за неуплату налогов, контроль иностранными компаниями и наличие счетов в иностранных банках.