Цена на нефть может откатиться к $80,50 за баррель
Москва, 11 октября, 2018, 12:41 — ИА Регнум. После вчерашнего максимума (10 октября) дня в $85,09 за баррель, цена марки Brent откатила к закрытию азиатских торгов 11 октября до $81,37 за баррель. Причиной стала нервозность на мировом рынке, которая вызвана обвалом на американском фондовом рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.
«Примечательно, что вместе с обвалом фондового рынка, снизился доллар США и выросла доходность американских трежерис. Просели все секторы финансового рынка. То есть, можно говорить, что инвесторы теряют интерес именно к американскому рынку в целом. Этот же фактор сработал и против нефтяных котировок, вчерашний спад цены начался именно в американскую торговую сессию на основных фьючерсных площадках», — пояснил эксперт.
Масла в огонь подлила статистика от Американского института нефти, которая показала рост запасов на 9,750 млн баррелей. Сегодня с открытием европейских площадок цена на нефть умеренно растет, и вернулась на уровень $82,27 за баррель. фундаментальный фактор в виде санкций США в отношении Ирана будет поддерживать котировки чуть выше $80 за баррель.
«11 октября во второй половине дня выходит основной блок данных по запасам в США от министерства энергетики. В том случае, если рост запасов подтвердится, цена может откатить к $80,50 за баррель, но к окончанию недели котировки, скорее всего, останутся выше этого уровня поддержки», — считает Грачев.
Читайте также: Котировки нефти за сутки потеряли почти 5%