Москва, 11 октября, 2018, 12:41 — ИА Регнум. После вчерашнего максимума (10 октября) дня в $85,09 за баррель, цена марки Brent откатила к закрытию азиатских торгов 11 октября до $81,37 за баррель. Причиной стала нервозность на мировом рынке, которая вызвана обвалом на американском фондовом рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Примечательно, что вместе с обвалом фондового рынка, снизился доллар США и выросла доходность американских трежерис. Просели все секторы финансового рынка. То есть, можно говорить, что инвесторы теряют интерес именно к американскому рынку в целом. Этот же фактор сработал и против нефтяных котировок, вчерашний спад цены начался именно в американскую торговую сессию на основных фьючерсных площадках», — пояснил эксперт.

Масла в огонь подлила статистика от Американского института нефти, которая показала рост запасов на 9,750 млн баррелей. Сегодня с открытием европейских площадок цена на нефть умеренно растет, и вернулась на уровень $82,27 за баррель. фундаментальный фактор в виде санкций США в отношении Ирана будет поддерживать котировки чуть выше $80 за баррель.

«11 октября во второй половине дня выходит основной блок данных по запасам в США от министерства энергетики. В том случае, если рост запасов подтвердится, цена может откатить к $80,50 за баррель, но к окончанию недели котировки, скорее всего, останутся выше этого уровня поддержки», — считает Грачев.

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