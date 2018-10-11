Вашингтон, 11 октября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Целью санкций американской администрации против российской компании «РусАл» является олигарх Олег Дерипаска, а не само предприятие. Об этом со ссылкой на слова главы минфина США Стивена Мнучина сообщает Bloomberg.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Шантаж

По словам главы американского ведомства, власти США отдавали себе отчет, что введение рестрикций повлечет падение акций «РусАла», а также рынка алюминия в целом, но приняли решение ввести санкции, чтобы «изменить поведение бизнесмена».

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно, что в США были заблокированы активы российского миллиардера Олега Дерипаски. Под заморозку активов попали особняки Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне стоимостью около $42,5 млн.

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