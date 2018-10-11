Москва, 11 октября, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Котировки нефти марки Brent 11 октября начали нисходящую коррекцию от максимумов года. Сегодня на открытии торгов котировки потеряли порядка 2%, закрепившись на отметке в $82 за баррель, продолжая оставаться на комфортном для поддержания стабильности рубля уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

На новостях из США о намерении Минфина провести рекордное размещение госдолга на сумму более 230 млрд долларов, американская валюта начала терять позиции против корзины основных мировых валют. Индекс доллара вернулся к уровню 95. Однако увеличивающийся отток капитала из страны, который вырос в третьем квартале в 48 раз и стал в России рекордным за три года, нивелирует приходящую с мирового финансового рынка положительную для рубля информацию.

«Краткосрочное укрепление национальной валюты до уровня 65 рублей за доллар США закончилось. Вероятнее всего, до конца текущей недели можно будет наблюдать ослабление рубля до уровня 67,40 рубля за американский доллар», — считает эксперт.

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