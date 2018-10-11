Пермь, 11 октября, 2018, 12:32 — ИА Регнум. В Перми скандал вокруг дресс-кода школьников получил новое развитие. Несмотря на то, что прокуратура опротестовала отдельные пункты локального нормативного акта гимназии, где указаны требования к внешнему виду учащихся, мать десятиклассницы Надежда Агишева решила подать в суд иск на администрацию образовательного учреждения. Об этом она сообщила на персональной странице в соцсети.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна Суд

«После того, как я ознакомилась с объяснениями администрации школы, приняла очень важное решение — поддержать лично в суде требования прокуратуры и заявить себя и Зину потерпевшей от неправомерных действий администрации. Вплоть до того, что сама лично пойду оспаривать в суде законность локального нормативного акта школы. Причина — совершенно неадекватные объяснения представителя школы и школьной администрации, которые я сегодня увидела. К сожалению, педагоги перешли все мыслимые границы этического отношения к ситуации», — отметила Надежда Агишева.

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Она подчеркнула, что включит все свои возможности юриста и депутата горсовета Перми для изменения системы. Также она обратила особое внимание на то, что прокуратура рассмотрела лишь локальный документ гимназии, чтобы добиться отмены аналогичных требований к внешнему виду в других школах, необходимо сделать новые обращения по каждой школе в надзорные органы. Хотя этим могла заняться и Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, либо городской департамент образования может рекомендовать подведомственным учреждениям устранить нарушения, а именно отменить пункты в своих нормативных актах, где речь о внешнем виде детей.

В свою очредь Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила, что пока думает как правильно все сделать, чтобы все школы отменили в локальных актах пункты относительно требований к внешнему виду учеников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября ученица 10 класса гимназии № 4 пришла на занятия без эмблемы гимназии и волосами розового цвета. В результате ребенка отстранили от аудиторных занятий до устранения замечаний. На руки подростку выдали распоряжение директора.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае назвал действия гимназии дискриминацией, а детский омбудсмен сказала, что действия администрации школы являются нарушением права ребенка на образование.

Тема дресс-кода в школах вызвала широкий резонанс и активное обсуждение. Прокуратура возбудила административные дела в отношении гимназии и ее директора.