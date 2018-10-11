Байконур, Казахстан, 11 октября, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя «Союз МС-10» с новым экипажем МКС оказался аварийным. Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса.

Spacefacts.de Миссия «Союз МС-10»

Носитель должен был доставить на орбиту членов миссии МКС-57/58. Это российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Экипаж жив и возвращается на землю в режиме баллистического спуска, передает RT. Спасатели отправлены на поиски космонавта и астронавта.

Уточняется, что на ракете «Союз» после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. За стартом на космодроме «Байконур» наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава НАСА Джим Брайденстайн.