Денпасар, Индонезия, 11 октября, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Подготовкой Китая и других стран к ухудшению условий мировой торговли занимается Всемирный банк. Об этом рассказал на пресс-конференции в индонезийском Денпасаре глава Всемирного банка Джим Ён Ким.

Shiny Things Здание Всемирного банка

Стоит подумать о действиях Китая, которые помогут ему сейчас подготовиться к ухудшению условий торговых отношений, сказал Джим Ён Ким в рамках Осенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка. Он выразил обеспокоенность возможными ухудшениями и заявил, что ВБ работает по этому вопросу со всеми странами-партнерами.

За обстановкой в мировой торговле следят все страны и международные организации. Возможное столкновение всех стран с торговыми ограничениями, несомненно, замедлит темпы мирового экономический роста, отметил глава ВБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты ВТО понизили прогноз роста объемов мировой торговли с 4,4% до 3,9% в 2018 году и с 4% до 3,7% в 2019 году. По мнению экспертов, к замедлению темпов роста приведет эскалация торговых споров.

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