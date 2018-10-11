Ереван, 11 октября, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший 10 октября вечером в Ереван для участия в саммите Франкофонии, сегодня, 11 октября, посетил мемориальный комплекс «Цицернакаберд», возложил венок и цветы к мемориалу памяти жертв Геноцида армян и минутой молчания почтил память жертв.

Стоп-кадр прямого эфира azatutyun.am Макрон с супругой сажают ель в Аллее памяти в Ереване

Затем Макрон с супругой посетили музей Геноцида армян и посадили ель в Аллее памяти. Из мемориала жертвам Геноцида армян Макрон направится в спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна, где до начала 17-го саммита Франкофонии принял участие в церемонии создания семейной фотографии в рамках Франкофонии.

Франция на законодательном уровне и резолюцией признала Геноцид армян, даже была инициатива криминализовать отрицание факта Геноцида армян, однако принятый документ был отклонен Конституционным советом Франции.

Сегодня, 11 октября, в Ереване стартовал 17-й саммит Международной организации Франкофонии.

Премьер-министр Никол Пашинян, генеральный секретарь МОФ Микаэль Жан перед официальным открытием саммита в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна встретили глав прибывших в Армению делегаций стран-участников МОФ. Затем состоялась церемония совместного фотографирования.

В рамках саммита премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон погасили и выпустили в обращение почтовый блок, посвященный теме «Всемирно известные армяне: Шарль Азнавур».

Для участия в 17-м саммите Франкофонии в Армению прибыли делегации из 84 стран. В саммите принимают участие лидеры 38 стран.

В повестку дня проходящего 11−12 октября 17-го саммита Франкофонии включен вопрос о выборах нового генерального секретаря Франкофонии. Тема саммита: «Жить вместе, уважая солидарность, гуманитарные ценности и разнообразие как основу для мира и процветания во франкофонном регионе». Логотипом 17-го саммита Франкофонии является гранат, как знак мира и процветания во всем регионе Франкофонии.