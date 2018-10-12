Варшава, 12 октября, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Для отопления домов в Кракове используется низкокачественный уголь, что ухудшает воздух в городе, — зимой становится буквально нечем дышать, пишет местное издание Dziennik Polski. Какова стала реакция властей на это положение и какой резонанс она вызвала, пишет в своем обзоре польской прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Дым

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подписал указ, одновременно направленный на улучшение качества воздуха и дающей угольной промышленности время на адаптацию. Это постановление вызвало сомнения у экологов, которые считают, что заложенные в нем установки все равно приведут к негативным для поляков последствиям. По мнению Анджея Гулы, главы Краковского предупреждения смога, «интересы шахтеров снова оказались более важными, чем здоровье миллионов поляков».

Эколог не верит в способность министерства энергетики на практике ввести новые стандарты качества угля:

«Программа «Чистый воздух» гласила, что запрет на торговлю углем ненадлежащего качества вступит в силу в первой половине 2017 года. Теперь мы узнаем, что это произойдет через три года. Таким образом, поляков в течение трех последующих отопительных сезонов будут травить смогом, который дадут самые токсичные сорта угля».

Почему бурю в соцсетях вызвало пособие для подростков о том, как вежливо отказать растлителю; почему прекращено расследование эпизода, когда машина из кортежа польского президента наехала на 9-летнего мальчика, а также о других темах польской прессы читайте в статье: Американские солдаты бьют поляков уже в самой Польше

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