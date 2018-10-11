Вашингтон, 11 октября, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Предложение американских сенаторов объясняется желанием США выстроить в Европе собственную инфраструктуру, но даже в случае появления такой инфраструктуры Европа едва ли откажется от более дешевых и надежных поставок из России, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 11 октября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя инициативу сенаторов Рона Джонсона и Криса Мерфи о выделении 1 миллиарда долларов Евросоюзу для отказа от энергоресурсов из России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голубое золото

Как сообщалось ранее, законопроект сенаторов предусматривает выделение миллиарда долларов на финансирование энергетических проектов в Европе. Средства смогут получить американские государственные агентства, а потратить их можно будет на поддержку инвестиций частного сектора в энергетические проекты в Центральной и Восточной Европе.

В этой ситуации мы видим желание поставщика, то есть США, поставлять свой продукт. Но у покупателя, то есть Европы, желания приобретать этот продукт нет. Европа исходит из экономической целесообразности и едва ли откажется от российских поставок. Кроме того, что российский газ дешевле, поставки по трубопроводам к тому же надежнее, чем доставка морем, где есть зависимость от погодных условий и загруженности терминалов.

Этот «газовый» миллиард — что-то вроде «подъемных» для строительства необходимой инфраструктуры. В Европе такая инфраструктура уже есть, но американцы опасаются, что ее будут использовать не они, а Катар, у которого есть преимущества и по расстоянию, и по стоимости.

Другими словами, эти средства может получить какая-то из американских компаний для строительства дополнительной, второй инфраструктуры, которую смогут использовать только США. Но это все равно не изменит настроений покупателя. Конечно, поляки могут построить у себя новые терминалы. Однако остальная Европа вряд ли пойдет по этому пути.