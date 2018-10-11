Абакан, 11 октября, 2018, 11:36 — ИА Регнум. В избирком Хакасии всё-таки поступило прокурорское представление, в котором указывается, что в документах, представленных кандидатом в главы республики от КПРФ Валентином Коноваловым на стадии выдвижения, неверно указано название регионального отделения КПРФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Действительно, в избирком Хакасии поступило представление прокуратуры республики. Комиссия его рассмотрела (заседание состоялось 11 октября в 14:00 по местному времени — прим. ИА REGNUM ) и приняла решение направить материалы в суд. Принимать решение по данному факту будет Верховный суд Хакасии», — сказали ИА REGNUM в пресс-службе избиркома.

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«Прокуратура указывает, что в документах, которые в своё время были представлены на стадии выдвижения кандидата, неверно указано название Хакасского регионального отделения КПРФ. Оно отличается от того, которое зарегистрировано в Минюсте», — уточнили в избиркоме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, местные и федеральные массмедиа 11 октября распространили информацию о том, что выборы главы Хакасии могут быть отменены, так как победившего в первом туре коммуниста Валентина Коновалова могут снять с выборов через суд.

«Прокуратура Хакасии уже принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации Коновалова, знает человек в избиркоме: в документах, поданных коммунистом на регистрацию, якобы обнаружены нарушения. В четверг утром избирком планирует рассмотреть обращение прокуратуры и, если сочтет её позицию обоснованной, обратится в суд с иском об отмене решения о регистрации кандидата», — уточняло, в частности, издание «Ведомости».

При этом буквально два с половиной часа назад в избиркоме республики ИА REGNUM заявили, что «ни утром, ни в данный момент никакого заседания комиссии по этому вопросу не было и, по имеющейся информации, не планируется».

«И никакой официальной информации о том, что данное обращение из прокуратуры к нам поступало, тоже нет», — сказали тогда в пресс-службе ресизбиркома.

Напомним, 9 сентября выборы главы проиграл коммунисту Коновалову единоросс Виктор Зимин, на тот момент действующий губернатор. Зимин получил 32,42% голосов, Коновалов — 44,81%. Второй тур, который должен был состояться 23 сентября, перенесли на 7 октября, так как Зимин решил сняться с выборов. Позже с выборов снялся и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, который должен был побороться с Коноваловым за губернаторское кресло, так как занял в первом туре третье место (11,23%). Повторное голосование вновь перенесли — на 21 октября. В нём должны принять участие коммунист Коновалов и на этот раз кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар (четвёртое место в первом туре — 6,61%). Но теперь, согласно имеющейся информации, судьба выборов главы Хакасии остаётся неизвестной.

Добавим, пока в республике продолжается непростой выборный процесс, за регионом «присматривает» Михаил Развожаев, назначенный врио главы Хакасии 3 октября 2018 года. Некоторые политологи предполагают, что Развожаев всё-таки приехал в Хакасию с перспективой остаться на посту врио, а затем принять участие в новых выборах.

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