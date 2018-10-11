Москва, 11 октября, 2018, 11:31 — ИА Регнум. На российских предприятиях планируется организовать различные оздоровительные мероприятия (например, производственную гимнастику), нацелить работников на ведение здорового образа жизни. Такие задачи поставлены в Хартии в поддержку общероссийского движения по сохранению здоровья человека «Здоровье 360», которую подписали Минздрав РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), передает «Медвестник».

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР «Здоровье в порядке — спасибо зарядке!»

Также хартия предполагает развитие медицины, охрану здоровья на рабочем месте и борьбу с различными профессиональными заболеваниями.

Глава Минздрава Вероника Скворцова считает, что здоровый образ жизни — залог увеличения производительности труда и уменьшения экономической нагрузки на бизнес. «Забота о здоровье работника — это не формальная обязанность работодателя, а долговременные инвестиции в трудовые ресурсы», — отметила Скворцова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия» заявил, что депутаты намерены серьезно обсуждать систему правового обеспечения ведения здорового образа жизни, парламентские слушания на эту тему могут пройти в декабре 2018 года.

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