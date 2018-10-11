Киев, 11 октября, 2018, 11:40 — ИА Регнум. В Черновицкой области совет церквей выпустил открытое обращение, где призвал не применять силу при разрешении имущественных конфликтов между различными церквями, сообщает 11 октября УНИАН.

Цитата из м/ф «Лето кота Леопольда». Реж. Анатолий Резников. 1983. СССР «Давайте жить дружно!»

Согласно сообщению, Черновицкий облсовет церквей заявил, что на Украине активизировался процесс «объединения православных церквей», однако при этом церкви, партии и организации не должны использовать силу для решения имущественных конфликтов. Облсовет церквей выступил против призывов к захвату храмов и высказываний, разжигающих межконфессиональные конфликты.

Напомним, требование Украиной томоса об автокефалии — это призыв к расколу православной церкви на Украине, а вовсе не к их «объединению».