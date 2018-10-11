Москва, 11 октября, 2018, 11:29 — ИА Регнум. «Без меня» (16+)

Цитата из м/ф «Гофманиада». реж Станислав Соколов. 2016. Россия

Соперницы, влюбленные в одного мужчину… Что может объединить их? Разве что если в один далеко не прекрасный день они обе станут навсегда «бывшими». Точнее, бывшим станет он, тем, о ком говорят только в прошедшем времени. А потом каждая получит от него по эсэмэске с того света. И две бывшие соперницы отправятся в путешествие, чтобы понять, что это — чья-то злая шутка или невероятное чудо? Или просто — что-то понять…

Съемки роуд-муви Кирилла Плетнева проходили в разных уголках страны — от Москвы до Анапы, актрисы, сыгравшие главных героинь, специально выучились водить мотоцикл, а для съемки одной из сцен использовался самый длинный в России операторский кран.

«Гофманиада»

Долгожданный полнометражный мультфильм Станислава Соколова наконец на большом экране! Вместе с Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом зрители окажутся в стране удивительных фантазий и снов, где все изменчиво и непостоянно — кроме чистой любви, отваги и творчества. Этот мир так не похож на довольно скучную жизнь, которую ведет сказочник, — и тем не менее неразрывно с нею связан. Фильм снят по мотивам трех сказок Гофмана: «Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек», а также по письмам и дневникам Гофмана. Чрезвычайно сложный в производстве кукольный мультфильм шел к зрителю долгих 17 лет. Создатель кукол — знаменитый скульптор Михаил Шемякин. «Гофманиада» — первый полнометражный мультфильм, снятый на студии «Союзмультфильм» за последние 33 года.

«Человек на луне»

Фильм Дэмьена Шазелла рассказывает историю американского астронавта Нила Армстронга, участника знаменитого полета корабля «Аполлон» к Луне. Именно ему принадлежит фраза: «Это — маленький шаг для человека, но огромный — для всего человечества». В фильме рассказывается о длинном и трудном пути будущего астронавта к своей мечте, о долгих днях подготовки, о трудностях и поддержке семьи.

«Экстаз» (18+)

Танец и безумие — эти понятия лежат где-то рядом. Участники танцевального проекта устраивают вечеринку. Ничего особенного — много сангрии, флирт и, конечно же, танцы. Но в выпивку кто-то подмешал наркотики, и на вечеринке воцаряется хаос, полный восторга, ярости и жестокости. Кто-то переживет самый яркий экстаз в своей жизни, а кто-то не переживет эту ночь.

Фильм скандального французского режиссера Гаспара Ноэ удостоился премии Международной конфедерации художественного кино на Каннском кинофестивале.

«Основано на реальных событиях» (16+)

Книга писательницы Дельфин, героини нового триллера Романа Полански, основанная на трагической истории ее матери, имеет огромный успех, но сама писательница измучена, выжата как лимон и испытывает мучительный страх перед чистым листом. И тут в ее жизни возникает незнакомка, которая, кажется, может стать настоящей музой и спасением от депрессии. Эль готова слушать Дельфин часами и понимает ее с полуслова. Она преданна, заботлива, внушает уверенность в своих силах. Дельфина пропустила тот момент, когда поддержка стала слишком назойливой и превратилась в маниакальную требовательность. Теперь писательница уже не принадлежит самой себе…

«Ничего хорошего в отеле «Эль ройяль» (18+)

Не стоит покупаться на рекламу и останавливаться в модных местечках. Громкая слава, тем более сильно потертая, может иметь неприятную сторону. Постояльцы когда-то знаменитого отеля «Эль рояль», через который проходит граница двух штатов, смогли прочувствовать это на себе. В отеле явно творятся темные делишки, впрочем, постояльцы, собравшиеся здесь однажды ночью, тоже отнюдь не ангелы…

Триллер режиссера Дрю Годдарда снят в стиле ретро, в соответствии с модой на романтические американские 60-е.

«Мэнди» (18+)

Сюжет «ужастика» Паноса Косматоса прост и мог бы стать основой для какого-нибудь «би-муви»: Жену мирного дровосека Реда заманивает в свои сети и приносит в жертву банда сатанистов на мотоциклах, и безутешный Ред (Николас Кейдж), вооружившись здоровенным топором, встает на тропу войны. Но то, что звучит почти как пародия, в фильме превращается в завораживающее путешествие в мир темной магии и наркотических кошмаров на грани эпилептического припадка. Впрочем, и забойного экшена там хватает, как же без него…

«Ремнант: Все еще вижу тебя» (16+)

Многие тоскуют по умершим близким и мечтают увидеть их вновь хоть одним глазком. Но не всем мечтам стоит сбываться. Из-за какого-то странного сбоя в механизме Мироздания мир живых в фильме Скотта Спира наводнили призраки, их называют ремнантами. Они ходят среди живых, но недоступны для контакта. По крайней мере, большинство из них. Вероника увлечена этой тайной, но это увлечение оказывается небезопасным. Какой-то необычно целеустремленный ремнант начинает преследовать девушку, и, похоже, цели у него недобрые. Надвигается какая-то катастрофа, и если кто-то может ее предотвратить, то это Вероника.

«Хэллфест» (18+)

Ах, этот Хэллоуин, веселый праздник, когда над нестрашной карнавальной нечистью можно только смеяться, а если и пугаться, то понарошку! В «ужастике» Грегори Плоткина три подружки решили безопасно поднять уровень адреналина в крови, посетив традиционный карнавал ужасов Хэллфест. У маньяка-убийцы были точно такие же планы на вечер — хорошенько развлечься. Настоящую кровь трудно отличить от бутафорской, трупы — от ряженых манекенов, а предсмертные крики от восторженного визга. Почти невозможно спастись от убийцы, когда никто вокруг не понимает, что шутки уже кончились.

«Патрик»

Когда у тебя в жизни сплошные неприятности, заведи четвероногого друга… и, возможно, тогда ты поймешь, что ничего не знаешь о настоящих неприятностях. Жизнь учительницы Сары была полным хаосом до того, как в нее всеми лапами ворвался мопсик по кличке Патрик, доставшийся ей в наследство от бабушки. Крошечная собачка оказалась способна перевернуть вверх дном все, что еще было не перевернуто. Но может быть, именно это и требовалось?

Комедия Мэнди Флетчер наверняка поднимет настроение не только измученным педагогам и собачникам.

«Газгольдер. Клубаре» (18+)

Веселая криминальная комедия Ивана Курского о невеселой судьбине оборотистого прохвоста Артура, который крупно попал со своим новым проектом — строительством шикарного ночного клуба. Теперь за его головой охотятся, как за мячом в решающем матче, все кому не лень — от полицейских до бандитов. Но Артур, привыкший жить широко и красиво, не сдается и все еще мечтает о большом куше…