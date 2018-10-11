Чита, 11 октября, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Бывший глава Забайкальского края Константин Ильковский, разжалованный в феврале 2016 года после провала программы расселения из ветхого и аварийного жилья, комментируя объявленную отставку губернатора Натальи Ждановой, заявил, что «менять губернаторов рад в два-три года — совершенно неправильно».

Jake Bellucci Отставка

«У нас же не учат на губернаторов. Наталья Николаевна край знала прекрасно, край непростой, бюджетная обеспеченность очень тяжёлая», — заявил Ильковский в интервью ИА «Чита.ру».

Вспоминая свой опыт губернаторства, экс-глава Забайкалья подчеркнул: на то, чтобы вникнуть в работу главы региона, ему в своё время потребовалось два года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о своей отставке губернатор Забайкальского края Наталья Жданова объявила, находясь в отпуске. Поясняя мотивы своего поступка, она сказала, что её уход связан с «внутренними мотивами и объективными жизненными обстоятельствами». Также в телеобращении к землякам она попросила прощения и сказала, что прощает «всех, кому должна».

Главой Забайкалья Жданову назначал сам президент Владимир Путин, а указ о досрочной отставке губернатора Забайкальского края Ильковского был подписан 17 февраля 2016 года. В числе основных претензий называлась неудовлетворительная работа региональных властей по расселению граждан.

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