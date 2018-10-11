Москва, 11 октября, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Даже и не имеет смысла разбираться в документальном и политическом крючкотворстве чиновников Совета Европы — происходящее в наших отношениях с этой организацией и так понятно. С точки зрения устава Россия всегда оставалась добропорядочным членом СЕ, искренне хотела работать в этой организации на благо взаимопонимания и общеевропейского сотрудничества, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Европейская удавка

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что участие Российской Федерации в уставных органах Совета Европы будет прекращено, если Москва не внесет взносы в бюджет организации. Абсолютно недопустимо, считает генсек, терпеть, чтобы страна, которая входит в Совет Европы, не платила взносы в бюджет организации.

Взносы нами всегда платились регулярно, причём это были крупные взносы. Западники, в свою очередь, многократно использовали СЕ для усиления политического давления на нашу страну. В последний раз — в 2014 году, в связи с украинским кризисом, — оно перешло все границы.

Реакция последовала не сразу, но в итоге была правильной. И, как показало последующее развитие событий, взяло еврочиновников за живое. Теперь они, сами ранее волюнтаристски лишив нашу делегацию в ПАСЕ многих прав и полномочий, угрожают вообще исключить Россию из Совета Европы.

Мне думается, что выход из Совета Европы был бы в интересах нашей страны. В древней мудрой книге Екклесиаста говорится: «…Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий…» Мы сегодня собираем разбросанные во время безудержных объятий с Западом камни.

Вопрос, однако, в том, как этот выход в сегодняшних обстоятельствах должен быть обыгран. Можно хлопнуть дверью. Можно — за что, насколько я понимаю, выступают многие в российских внешнеполитических кругах — дать Западу самому исключить нас, чтобы потом нам никто не мог предъявить претензий в намеренном разрыве.

У второй точки зрения есть некоторый резон. Но в нём есть и существенный изъян. Этот изъян состоит в том, что логика «это не мы вышли, а вы нас исключили» будет Западом рассматриваться как демонстрация слабости, заинтересованности в том, чтобы сохранить возможности восстановления «объятий».

Так что лучше всё-таки выходить самим. И всегда помнить: западные «объятия» — удушающие.

Читайте также: Россию могут исключить из Совета Европы