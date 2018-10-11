Москва, 11 октября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Экипажу российского космического корабля «Союз МС-10», который отправится на Международную космическую станцию 11 октября, предстоит большая научная работа, напоминает популяризатор отечественной космонавтики, организатор интернет-сообщества «Советский Космос» МаксимЦуканов.

Ракета с кораблем «Союз» перед стартом

В 11:40 по московскому времени 11 октября ракета-носитель Союз выведет на орбиту космический корабль «Союз МС-10». К сожалению, ввиду того, что запуск нового модуля для МКС («Наука») был перенесен на 2019 год, отпала необходимость увеличить российский экипаж станции, полет одного из космонавтов был перенесен.

Таким образом, экипаж корабля «Союз МС-10» сократился до двух человек — космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавта НАСА Тайлера Хейга. Место космонавта займет контейнер дополнительных грузов для МКС. Полет космонавта Николая Тихонова, пока не имеющего пока опыта космического путешествия, будет отложен на сентябрь 2019 года.

Полет корабля «Союз МС-10» пройдет по «короткой» схеме. Это означает, что корабль состыкуется с Международной космической станцией через шесть часов после запуска.

Экипажу предстоит большая научная программа, запланирован выход в открытый космос, а также впервые в истории эксперимент по работе с биопринтером в условиях невесомости. Известно, что для формирования живой клетки будет использоваться магнитное поле.

Кроме того, экипаж прибудет на МКС накануне её 20-летия, которое будет отмечаться 20 ноября 2018 г.

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