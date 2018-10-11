Эрдоган: Турция не может закрыть глаза на исчезновение журналиста Хашогги
Анкара, 11 октября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Турция не может закрывать глаза на исчезновение журналиста Джамаля Хашогги, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает 11 сентября со ссылкой на местную прессу британское агентство Reuters.
С таким заявлением он выступил перед вылетом из Венгрии, отметив также, что Анкара проведет расследование каждого аспекта произошедшего.
«Мы проведем расследование каждого аспекта произошедшего», — подчеркнул турецкий лидер.
«Мы не можем закрыть глаза на этот инцидент, поскольку его нельзя считать чем-то обычным», — указал он.
Эрдоган также подверг сомнению заявления властей Саудовской Аравии, оправдавших отсутствие у них записей с камер видеонаблюдения момента, когда Хашогги покидал консульство, тем, что записи с этих камер не ведется.
Напомним, ранее Эр-Рияд дал согласие Анкаре на проведение обыска в своем Генеральном консульстве в Стамбуле, где, как предполагают турецкие власти, и произошло убийство оппозиционного журналиста.