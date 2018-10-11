Анкара, 11 октября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Турция не может закрывать глаза на исчезновение журналиста Джамаля Хашогги, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает 11 сентября со ссылкой на местную прессу британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

С таким заявлением он выступил перед вылетом из Венгрии, отметив также, что Анкара проведет расследование каждого аспекта произошедшего.

«Мы проведем расследование каждого аспекта произошедшего», — подчеркнул турецкий лидер.

«Мы не можем закрыть глаза на этот инцидент, поскольку его нельзя считать чем-то обычным», — указал он.

Эрдоган также подверг сомнению заявления властей Саудовской Аравии, оправдавших отсутствие у них записей с камер видеонаблюдения момента, когда Хашогги покидал консульство, тем, что записи с этих камер не ведется.

Напомним, ранее Эр-Рияд дал согласие Анкаре на проведение обыска в своем Генеральном консульстве в Стамбуле, где, как предполагают турецкие власти, и произошло убийство оппозиционного журналиста.