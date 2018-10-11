Астана, 11 октября, 2018, 10:35 — ИА Регнум. На реализацию поручений президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из государственного бюджета планируется выделить 83,9 млрд тенге ($227 млн), сообщает 11 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра финансов Алихана Смаилова.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

По его словам, для развития аграрно-промышленного комплекса Казахстана предлагается направить 15 млрд тенге ($40,6 млн) на увеличение уставного капитала холдинга «КазАрго». На совершенствование ирригационно-дренажных систем планируется направить 3,8 млрд тенге ($10,3 млн), добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с посланием к народу «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».